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Россияне стали больше тратить на здоровье

Источник:
Sibnet.ru
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Средний чек в аптеках городов-миллионников вырос на 13,5% по сравнению с 2023-м и составил 434,55 рубля, следует из данных «СберСпасибо».

Самый высокий показатель зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге: жители этих городов тратят 556 рублей и 510 рублей соответственно.

На втором месте — Нижний Новгород с показателем 456 рублей, а далее — Новосибирск и Екатеринбург, где потребители тратят в аптеках в среднем по 450 рублей. Наиболее низким чек оказался в Перми и составил 386 рублей.

Расходы россиян увеличились и на медицинские услуги. Так, осенью показатель вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек в городах-миллионниках составил 1890 рублей.

Самый высокий показатель — у жителей столицы и Санкт-Петербурга. Они тратят 2885 рублей и 2550 рублей соответственно. Наименьшие расходы наблюдались в Омске, где средний чек составил 1400 рублей.

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Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

ANKO-1974

Когда-то хорошую мужскую обувь делали!

hope1986

Ну прям скайнет,не хватает Сары Конор

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать