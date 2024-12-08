СМИ сообщили о холодной встрече Зеленского и Трампа

Встреча избранного президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в Париже не вызвала у американского лидера никаких эмоций, пишет газета The New York Post.

Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом, который стоял с каменным выражением лица», отмечает издание.

По данным издания, несмотря на желание Трампа прекратить военный конфликт, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других европейских стран надеются убедить его не прекращать поддержку Украины.

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского завершилась спустя 20 минут без совместного итогового заявления.