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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

СМИ сообщили о холодной встрече Зеленского и Трампа

Источник:
NY Post
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Встреча избранного президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским в Париже не вызвала у американского лидера никаких эмоций, пишет газета The New York Post.

Зеленскому «было явно некомфортно на совместном фото в Елисейском дворце рядом с Трампом, который стоял с каменным выражением лица», отмечает издание.

По данным издания, несмотря на желание Трампа прекратить военный конфликт, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и лидеры других европейских стран надеются убедить его не прекращать поддержку Украины.

Встреча Трампа, Макрона и Зеленского завершилась спустя 20 минут без совместного итогового заявления.

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Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

ANKO-1974

Когда-то хорошую мужскую обувь делали!

hope1986

Ну прям скайнет,не хватает Сары Конор

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать