НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бастрыкин потребовал доклад по аварийному дому в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
304 1

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Новосибирске.

«В доме проживают восемь семей, жильцы жалуются на постоянные проблемы с электричеством и отоплением», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СК.

Отмечается, что здание было признано аварийным до 1980 года, но еще не расселен.

По этому факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность).

Еще по теме
Помощника депутата Госдумы сняли с самолета из-за пьяного дебоша
Африканка голыми руками обратила льва в бегство
Заправка взорвалась в Новосибирской области
Россиян попросили собрать «тревожный чемоданчик»
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Южной Кореи объявил военное положение
Путин «расшифровал» стратегическое поражение России
Украина согласилась на мирные переговоры
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
Обсуждение (1)
Картина дня
Reuters сообщил о гибели президента Сирии Асада
СМИ сообщили о холодной встрече Зеленского и Трампа
Столица Сирии пала без сопротивления
Россияне стали больше тратить на здоровье
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
37
Столица Сирии пала без сопротивления
31
Президент Южной Кореи объявил военное положение
22
Зеленский послал Россию на три буквы
21
Украина согласилась на мирные переговоры
20
Конгресс США раскрыл происхождение коронавируса