Бастрыкин потребовал доклад по аварийному дому в Новосибирске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Новосибирске.

«В доме проживают восемь семей, жильцы жалуются на постоянные проблемы с электричеством и отоплением», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СК.

Отмечается, что здание было признано аварийным до 1980 года, но еще не расселен.

По этому факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка по статье 293 УК РФ (халатность).