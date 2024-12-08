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Издательства выбрали слово 2024 года

Источник:
Sibnet.ru
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Проект «Слово года», организаторами которого являются российские издательства, назвал главным в 2024 году слово «мир», сообщается в телеграм-канале издательского холдинга «Эксмо-АСТ».

«Мир» по итогам голосования получил 26,5% голосов. За ним следуют «семья» и «цифровизация», получившие по 16%, а третье место разделили «выборы», «искусственный интеллект» и «осознанность», у которых по 10,5%.

Худрук Московского театра мюзикла и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что слово «мир» используют в русском языке в двух значениях.

«Мироздание и отсутствие кровопролития. Оба актуальны, так как судьба мироздания связана с отсутствием глобальной войны», — прокомментировал итоги голосования Швыдкой.

В специальной номинации победило слово «скуф». Оно описывает не только определенный стиль одежды, манеры, уклад жизни мужчины на пороге среднего возраста, но и присущие ему психологические черты: рефлексию, внутреннюю усталость или попытки осмыслить достижения.

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Жизнь #Образование
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Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

ANKO-1974

Когда-то хорошую мужскую обувь делали!

urbasik

Щедрость преступников зашкаливает.

Danilon

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