Издательства выбрали слово 2024 года

Проект «Слово года», организаторами которого являются российские издательства, назвал главным в 2024 году слово «мир», сообщается в телеграм-канале издательского холдинга «Эксмо-АСТ».

«Мир» по итогам голосования получил 26,5% голосов. За ним следуют «семья» и «цифровизация», получившие по 16%, а третье место разделили «выборы», «искусственный интеллект» и «осознанность», у которых по 10,5%.

Худрук Московского театра мюзикла и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что слово «мир» используют в русском языке в двух значениях.

«Мироздание и отсутствие кровопролития. Оба актуальны, так как судьба мироздания связана с отсутствием глобальной войны», — прокомментировал итоги голосования Швыдкой.

В специальной номинации победило слово «скуф». Оно описывает не только определенный стиль одежды, манеры, уклад жизни мужчины на пороге среднего возраста, но и присущие ему психологические черты: рефлексию, внутреннюю усталость или попытки осмыслить достижения.