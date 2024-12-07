Объяснена переброска «Орешника» в Белоруссию

Решение о размещении российского комплекса «Орешник» в Белоруссии принято в ответ на планы Германии и США дислоцировать ракеты средней дальности в Европе, заявил замначальника белорусского Генштаба Сергей Лагодюк.

Минобороны республики получило от верховного главнокомандующего Александра Лукашенко задачу, согласно которой ВПК Белоруссии вместе с российскими специалистами будет и далее развивать это оружие, уточнил Лагодюк, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в этом комплексе наших предприятий очень велик», — пояснил замначальника белорусского Генштаба.

Президент Белоруссии Лукашенко после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске 6 декабря сообщил, что попросил российского лидера Владимира Путина разместить «Орешник» в республике. Поставка комплекса запланирована на вторую половину 2025 года.