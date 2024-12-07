Пенсионеры получат в декабре двойные выплаты

Гражданам пенсионного возраста, которые получают выплаты по старости в начале месяца, в декабре выплатят сразу две пенсии в связи с продолжительностью новогодних праздников.

Двойную выплату за декабрь и январь получат пенсионеры, которые получают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, поскольку в январе эти дни будут праздничными. Следующая выплата придет уже в феврале.

Размер январской выплаты будет больше, поскольку она придет уже с учетом индексации. Для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы будет еще одна прибавка — дополнительные 1200 рублей.

При этом для тех россиян, которые получают пенсии в более поздние даты, график выплат не изменится, выплата им придет уже после окончания январских праздников.