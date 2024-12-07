Бойцов ВСУ накрыли термобарическим взрывом. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных сил России поразили пункт временной дислокации ВСУ с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». Соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ в официальном телеграм-канале.

Российские военнослужащие атаковали солдат ВСУ в населенном пункте Разлив Волновахского района Донецкой народной республики, отмечается в сообщении. В результате удара погибло порядка 45 украинских бойцов.

«Солнцепек» — тяжелая огнеметная система, способная поражать объекты противника на дальностях до 6 тысяч метров термобарическими боеприпасами. Площадь поражения одного залпа может достигать двух тысяч квадратных метров.

Снаряд установки ТОС-1А подрывается у поверхности земли, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется, выжигая все вокруг. Такой взрыв относится к типу «взрывное горение».