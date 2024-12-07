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Россияне бросились массово открывать накопительные счета

Источник:
«Банки.ру»
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Россияне начали массово открывать накопительные счета. За январь — октябрь 2024 года количество открытых накопительных счетов выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем размещенных на них средств увеличился в семь раз. На 15% выросла средняя сумма, которую клиенты размещают на накопительных счетах, — до 276 тысяч рублей, следует из отчета аналитиков «Почта Банка».

По оценке экспертов, россияне выбирают накопительные счета за возможность гибко управлять своими финансами. Такой инструмент позволяет полностью или частично снять средства без потери в доходности.

Кроме этого, накопительные счета с ежедневным начислением процентов позволяют сохранить доход при досрочном закрытии договора или выведении средств. Они подходят для планирования крупных покупок или отпуска.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

urbasik

Щедрость преступников зашкаливает.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.