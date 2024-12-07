Россияне бросились массово открывать накопительные счета

Россияне начали массово открывать накопительные счета. За январь — октябрь 2024 года количество открытых накопительных счетов выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем размещенных на них средств увеличился в семь раз. На 15% выросла средняя сумма, которую клиенты размещают на накопительных счетах, — до 276 тысяч рублей, следует из отчета аналитиков «Почта Банка».

По оценке экспертов, россияне выбирают накопительные счета за возможность гибко управлять своими финансами. Такой инструмент позволяет полностью или частично снять средства без потери в доходности.

Кроме этого, накопительные счета с ежедневным начислением процентов позволяют сохранить доход при досрочном закрытии договора или выведении средств. Они подходят для планирования крупных покупок или отпуска.