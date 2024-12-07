Роскомнадзор прекратит работу зарубежных провайдеров

Роскомнадзор предупредил, что может ограничить работу восьми зарубежных провайдеров хостинга. Речь идет о Go Daddy, HostGator, Kamatera, Ionos, Network Solutions, DigitalOcean, Amazon Web Services и Hetzner Online.

«С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории России», — говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор напомнил, что эти зарубежные провайдеры не выполнили требования регулятора, при этом они продолжают оказывать услуги хостинга для российских организаций.

Согласно российским законам, компании, оказывающие услуги хостинга, должны обеспечивать безопасность информации в своей инфраструктуре и взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Кроме этого, они обязаны участвовать в так называемых учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета и подать заявку на включение в реестр провайдеров хостинга Роскомнадзора.

Ведомство порекомендовало владельцам сайтов перейти на площадки провайдеров хостинга, включенных в реестр ведомства. Согласно данным на 29 ноября, в этот перечень входят 474 организации.