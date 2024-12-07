НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Раскрыты три сценария урегулирования на Украине

Источник:
Il Fatto Quotidiano
462 1

Будущее Украины после окончания противостояния с Россией может развиваться по трем различным сценариям. Их опубликовало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Первый вариант, который в материале называется «немецким», означает разделение страны на две части и вступление подконтрольной Киеву территории в НАТО. При этом другая часть официально признается за Россией.

По второму сценарию, который получил название «израильского», Украина не станет членом НАТО, но получит со стороны альянса всю необходимую поддержку, включая и поставки оружия. Кроме этого, Киеву дадут гарантии безопасности в обмен на отказ от ряда территорий.

Третий вариант предусматривает разделение территории страны при участии некой «международной миссии» с участием страны, которая не входит в НАТО — например, Индии или Китая.

Именно третий сценарий наиболее близок избранному президенту США Дональду Трампу, пообещавшему разрешить украинский конфликт после официального вступления в должность, пишет автор материала.

Тема: Военная операция на Украине
Украина получила вторую партию F-16
ВСУ перебросили под Купянск «очень серьезные резервы»
СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ
Российские войска окружили Курахово
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Южной Кореи объявил военное положение
Зеленский послал Россию на три буквы
Путин «расшифровал» стратегическое поражение России
Украина согласилась на мирные переговоры
Обсуждение (1)
Картина дня
ВСУ перебросили под Купянск «очень серьезные резервы»
Раскрыты три сценария урегулирования на Украине
Украина получила вторую партию F-16
Роскомнадзор прекратит работу зарубежных провайдеров
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

urbasik

Щедрость преступников зашкаливает.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.