Будущее Украины после окончания противостояния с Россией может развиваться по трем различным сценариям. Их опубликовало итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Первый вариант, который в материале называется «немецким», означает разделение страны на две части и вступление подконтрольной Киеву территории в НАТО. При этом другая часть официально признается за Россией.

По второму сценарию, который получил название «израильского», Украина не станет членом НАТО, но получит со стороны альянса всю необходимую поддержку, включая и поставки оружия. Кроме этого, Киеву дадут гарантии безопасности в обмен на отказ от ряда территорий.

Третий вариант предусматривает разделение территории страны при участии некой «международной миссии» с участием страны, которая не входит в НАТО — например, Индии или Китая.

Именно третий сценарий наиболее близок избранному президенту США Дональду Трампу, пообещавшему разрешить украинский конфликт после официального вступления в должность, пишет автор материала.