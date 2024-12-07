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Океан оказался обладателем многолетней памяти

Источник:
Sibnet.ru
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Северная часть Атлантического океана обладает «памятью», выяснила международная исследовательская группа под руководством ученых из Ливерпульского университета.

Исследователи назвали «памятью» постоянство условий океана, изучая которые, можно предсказывать изменения в климатической системе за пределами временной шкалы погоды. Однако длительность такого эффекта до недавнего времени оставалась неизвестной.

Сложность определения памяти океана была обусловлена постоянными изменениями в атмосферном воздействии, маскирующими долгосрочные эффекты циркуляции океана. Некоторые считали что «память» океана ограничивается несколькими годами.

Однако новое исследование доказало, что она может быть гораздо более долгой. Были обнаружены быстрые и медленные реакции, включающие в себя как немедленное атмосферное воздействие на температуру поверхности, так и замедленное перераспределение тепла в океане.

Впервые измеренная память океана по своей длительности превышает десять лет. Новые данные могут существенно улучшить точность десятилетних климатических прогнозов, получаемых с помощью существующих моделей.

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Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

urbasik

Щедрость преступников зашкаливает.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.