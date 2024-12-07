Океан оказался обладателем многолетней памяти

Северная часть Атлантического океана обладает «памятью», выяснила международная исследовательская группа под руководством ученых из Ливерпульского университета.

Исследователи назвали «памятью» постоянство условий океана, изучая которые, можно предсказывать изменения в климатической системе за пределами временной шкалы погоды. Однако длительность такого эффекта до недавнего времени оставалась неизвестной.

Сложность определения памяти океана была обусловлена постоянными изменениями в атмосферном воздействии, маскирующими долгосрочные эффекты циркуляции океана. Некоторые считали что «память» океана ограничивается несколькими годами.

Однако новое исследование доказало, что она может быть гораздо более долгой. Были обнаружены быстрые и медленные реакции, включающие в себя как немедленное атмосферное воздействие на температуру поверхности, так и замедленное перераспределение тепла в океане.

Впервые измеренная память океана по своей длительности превышает десять лет. Новые данные могут существенно улучшить точность десятилетних климатических прогнозов, получаемых с помощью существующих моделей.