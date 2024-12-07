Украина получила вторую партию F-16

Украина уже получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева. Первую партию F-16 этим летом поставили Нидерланды, которые вместе с Данией, Бельгией и Норвегией пообещали Украине около 80 самолетов.

Предположительно, в первую партию вошли шесть F-16. Неизвестно, сколько самолетов передали во второй. Полноценная эскадрилья F-16 представляет собой 20 самолетов, для которых нужны 40 подготовленных летчиков.

В конце октября в Минобороны Великобритании сообщили, что британские королевские ВВС обучили 200 украинских летчиков для истребителей F-16.