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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина получила вторую партию F-16

Источник:
Sibnet.ru
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Украина уже получила вторую партию истребителей F-16 от Дании, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

США выдали разрешение на передачу истребителей в мае 2023 года после неоднократных просьб Киева. Первую партию F-16 этим летом поставили Нидерланды, которые вместе с Данией, Бельгией и Норвегией пообещали Украине около 80 самолетов.

Предположительно, в первую партию вошли шесть F-16. Неизвестно, сколько самолетов передали во второй. Полноценная эскадрилья F-16 представляет собой 20 самолетов, для которых нужны 40 подготовленных летчиков.

В конце октября в Минобороны Великобритании сообщили, что британские королевские ВВС обучили 200 украинских летчиков для истребителей F-16.

Тема: Военная операция на Украине
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