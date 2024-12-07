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Российский «убийца авианосцев» начал ходовые испытания

Источник:
Sibnet.ru
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Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 11442М «Адмирал Нахимов» приступил к заводским ходовым испытаниям после завершения модернизации.

Корабль уже вышел на станцию безобмоточного размагничивания, пишет ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. После завершения размагничивания начнется основная программа испытаний.

Она включает в себя проверку спецификационных параметров и режимов работы оборудования: главной энергетической установки, рулевого устройства, средств навигации, гидроакустики и радиосвязи.

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» находился в ремонте с 1999 года. Однако реальные работы на нем стартовали с 2013 году. После завершения модернизации он получил новейшее оружие, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Крейсера проекта 11442М «Орлан» считаются «убийцами авианосцев». Они являются самыми большими в мире неавинесущими ударными боевыми кораблями. Всего было построено четыре корабля из этой серии, сейчас ведется ремонт еще одного — крейсера «Петр Великий».

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Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

urbasik

Щедрость преступников зашкаливает.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.