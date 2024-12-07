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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ перебросили под Купянск «очень серьезные резервы»

Источник:
ТАСС
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Командование Вооруженных сил Украины перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску в Харьковской области, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас боевые действия здесь больше перешли в стадию позиционных боев», — уточнил эксперт, добавив при этом, что российские войска в настоящий момент «уничтожают и перемалывают все то, что бросает украинское командование».

Купянск — это важнейший логистический центр ВСУ. Он расположен в 124 километрах от Харькова и в 60 километрах от границы с Россией. Кроме этого, для украинских войск важное оборонительное значение имеют холмы на правом берегу реки Оскол.

Расположенная южнее Купянска станция Купянск-Узловая — крупный железнодорожный узел, который обслуживает сразу пять направлений. Кроме этого, Купянск находится на пересечении нескольких автомобильных магистралей.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.

urbasik

Щедрость преступников зашкаливает.