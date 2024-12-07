Командование Вооруженных сил Украины перебросило «очень серьезные резервы» к Купянску в Харьковской области, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР Андрей Марочко.

«Сейчас боевые действия здесь больше перешли в стадию позиционных боев», — уточнил эксперт, добавив при этом, что российские войска в настоящий момент «уничтожают и перемалывают все то, что бросает украинское командование».

Купянск — это важнейший логистический центр ВСУ. Он расположен в 124 километрах от Харькова и в 60 километрах от границы с Россией. Кроме этого, для украинских войск важное оборонительное значение имеют холмы на правом берегу реки Оскол.

Расположенная южнее Купянска станция Купянск-Узловая — крупный железнодорожный узел, который обслуживает сразу пять направлений. Кроме этого, Купянск находится на пересечении нескольких автомобильных магистралей.