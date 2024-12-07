НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Платежные СМС предложили заменить цифровой подписью

Источник:
Sibnet.ru
330 1

Сенатор Артем Шейкин предложил Центробанку перейти от небезопасной системы подтверждения банковских операций с помощью СМС на электронную подпись, чтобы обеспечить защиту транзакций от мошенников.

«Необходимо перейти от устаревшей и небезопасной системы СМС-кодов к более защищенной системе аутентификации. Существуют отечественные разработки, приложения с электронной подписью, способные обеспечить надежную защиту от мошенников», — цитирует сенатора ТАСС.

По словам Шейкина, уже направил регулятору обращение с предложением обязать банки внедрять электронную подпись для подтверждения платежа. Такой переход принципиально изменит ситуацию с мошенниками, которые используют уязвимость системы с СМС.

«Исчезнет сама возможность вымогательства кода у граждан, так как он попросту не потребуется. Все операции будут подтверждаться с помощью цифровой подписи», — подчеркнул сенатор.

Использование простой электронной подписи для защиты электронных сообщений и подтверждения операций возможно только совместно со средствами криптографической защиты информации.

Еще по теме
Обувную компанию Ralf Ringer признали банкротом
Google Play удалил приложение «Газпромбанка»
Греф дал прогноз, когда начнется цикл снижения ключевой ставки
Гробы подорожали на 74% за два года
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент Южной Кореи объявил военное положение
Зеленский послал Россию на три буквы
Путин «расшифровал» стратегическое поражение России
Украина согласилась на мирные переговоры
Обсуждение (1)
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
30
Президент Южной Кореи объявил военное положение
28
Захарова заявила, что «хозяева» предали Зеленского
26
Байден помиловал своего сына Хантера
22
Зеленский послал Россию на три буквы
21
Конгресс США раскрыл происхождение коронавируса