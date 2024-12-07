Платежные СМС предложили заменить цифровой подписью

Сенатор Артем Шейкин предложил Центробанку перейти от небезопасной системы подтверждения банковских операций с помощью СМС на электронную подпись, чтобы обеспечить защиту транзакций от мошенников.

«Необходимо перейти от устаревшей и небезопасной системы СМС-кодов к более защищенной системе аутентификации. Существуют отечественные разработки, приложения с электронной подписью, способные обеспечить надежную защиту от мошенников», — цитирует сенатора ТАСС.

По словам Шейкина, уже направил регулятору обращение с предложением обязать банки внедрять электронную подпись для подтверждения платежа. Такой переход принципиально изменит ситуацию с мошенниками, которые используют уязвимость системы с СМС.

«Исчезнет сама возможность вымогательства кода у граждан, так как он попросту не потребуется. Все операции будут подтверждаться с помощью цифровой подписи», — подчеркнул сенатор.

Использование простой электронной подписи для защиты электронных сообщений и подтверждения операций возможно только совместно со средствами криптографической защиты информации.