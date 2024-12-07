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Российский вратарь подписал рекордный контракт

Источник:
Sibnet.ru
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Российский голкипер Игорь Шестеркин подписал новый восьмилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в соцсети X.

Зарплата вратаря составит 11,5 миллиона долларов в год. Это рекордная сумма для игроков на этой позиции в Национальной хоккейной лиге.

Новое соглашение Шестеркина с «Рейнджерс» вступит в силу со следующего сезона. Сейчас россиянин зарабатывает 5,66 миллиона долларов за сезон.

Шестеркин играет за «Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых пропустил 55 шайб.

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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.

aevaev

продавать собрался, шумиху пытается создать

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.