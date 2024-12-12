Названы лауреаты премии «Герои Рунета 2024»

Организаторы премии «Герои Рунета 2024» назвали победителей. Торжественная церемония в Москве была проведена Региональным общественным центром интернет-технологий, сообщается на официальном сайте проекта.

Награды за вклад в развитие технологий и популяризацию отечественных ресурсов получили деловая сеть TenChat, видеохостинг Rutube и новая интернетэнциклопедия «Рувики». Также была отмечена национальная система противодействия DDoS-атакам.

За вклад в создание цифровых сервисов, облегчающих жизнь россиян, награду получила команда разработчиков портала «Госуслуги». За развитие кириллицы в интернете была награждена компания Ispmanager, которая создает программное обеспечение для управления веб-проектами.

В категории «Люди года» награды премии за вклад в развитие информационного пространства и привлечение внимания к социальным проблемам получили блог «Восемь раз мама» на платформе «Дзен».Военный журналист Александр Сладков получил статуэтку за мужество и честь.

В специальной номинации «Старт года» победителем стала исполнительница Bearwolf, а певица Mia Boyka получила награду за привлечение внимания политиков к молодежным трендам. В номинации «За спасение игровой индустрии от иноземцев» награду получил продюсер отечественной игры «Смута» Андрей Белов.

Мем «Врет», запущенный телеграмканалом «Беспощадный пиарщик», был отмечен за яркость и лаконичность. Награду за персональный вклад в интернет-культуру получил прообраз мема «Скуф» Алексей Скуфьин. Победителями в категории «Культурный код Рунета» стали мем «Гоооол».