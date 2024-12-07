Обувную компанию Ralf Ringer признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом обувную компанию Ralf Ringer. Решение принято по заявлению компании «Стивали», которая владеет фабрикой в Подмосковье.

Заявление «Стивали» суд принял к рассмотрению в июне 2023 года. В минувшем сентябре арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Ralf Ringer на заявление компании о банкротстве.

В августе 2023 года стало известно, что гендиректор Ralf Ringer Андрей Бережной проходит по делу о неуплате налогов. 7 ноября 2024 года прокуратура Москвы утвердила в отношении него обвинительное заключение по статье УК «уклонение от уплаты налогов».

По версии следствия, Бережной использовал реквизиты аффилированных компаний, чтобы составлять ложные налоговые декларации. В результате Ralf Ringer за период с 2015 по 2017 год не выплатила налогов на сумму порядка 588 миллионов рублей.

Ralf Ringer — российский производитель обуви под одноименной маркой, компания также выпускает товары под брендами Piranha и Riveri. Компании принадлежит 1,5 тысячи магазинов и несколько фабрик.