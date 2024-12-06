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Чат-бот ChatGPT попытался выключить надзорные механизмы

Источник:
Apollo Research
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Новейшая модель искусственного интеллекта OpenAI o1 способна выходить из-под контроля, следует из отчета Apollo Research. Она пыталась отключить надзорные механизмы, если воспринимала их как препятствие для достижения своих целей.

Кроме этого, обнаружив служебные записки своих «разработчиков», в которых упоминалось ее несоответствие требованиям или планируемая замена на другую модель, o1 тайком копировала свои ключевые данные, чтобы затем «переродиться».

В ряде случаев искусственный интеллект оказывал сопротивление контролю, используя скрытные тактики и методы маскировки своего поведения. В частности, модель намеренно вводила наблюдателей в заблуждение, хотя журналы событий фиксировали ее попытки обойти надзор.

Иногда OpenAI o1 даже самостоятельно инициировала отключение систем надзора, даже если ей не поступало прямого указания жестко следовать предписанной цели. Это свидетельствует о ее способности к разработке стратегий собственного выживания.

Выводы Apollo Research подтверждают опасения, которые высказывают многие эксперты в области ИИ. Ученые предупреждают, что мощные ИИ-модели воспринимают возможную отключение как угрозу и способны целенаправленно этому сопротивляться.

По итогам исследования OpenAI o1, которая используется в качестве «мозга» чат-бота GPT, присвоили «средний» уровень риска в контексте потенциального использования для создания химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

Также отмечается, что разработчикам необходимо усилить мониторинг когнитивных процессов ИИ, чтобы они не вступали с интересами человечества. Это поможет минимизировать риски потенциально катастрофических сценариев.

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Топ комментариев

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

Uynachalnica

А что еще хвалить, когда своего нет, а мерседесы с джипами, крайне засанкционированны?

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.