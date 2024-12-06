Google Play удалил приложение «Газпромбанка»

Приложение «Газпромбанка» пропало из Google Play. Ранее российский банк попал под блокирующие санкции США.

«Приложение в настоящий момент недоступно в Google Play. Пользователи Android могут скачать его из альтернативных источников», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале банка.

Скачать программу можно в российском магазине приложений RuStore, а также на сайте «Газпромбанка» в виде APK-файла. Для пользователей Huawei приложение также доступно в AppGallery.

Если приложение уже установлено, оно продолжит работать как обычно, однако не будет обновляться. Также можно пользоваться мобильной версией интернет-банка через браузер.