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Трансферный бан наложили на российские футбольные клубы

Источник:
Sibnet.ru
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Международная федерация футбола наложила трансферный бан на два клуба Российской премьер-лиги, сообщается на сайте организации.

ЦСКА и «Химкам» запретили регистрировать новых игроков. Санкции вступили в силу с 14 и 15 ноября соответственно. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.

Известно, что взыскание на ЦСКА наложено из-за трансфера Чидеры Эджуке. Армейцы не могут перевести последний транш за нигерийца нидерландскому «Херенвену» в размере 3 миллиона евро из-за санкций.

ЦСКА ранее просил закрыть остаток «Вест Хэм», который должен российскому клуб более 17 миллионов евро за трансфер полузащитника Николы Влашича, однако англичане отказались. При этом на «Вест Хэм» трансферный бан не наложили.

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Топ комментариев

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.