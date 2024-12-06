Трансферный бан наложили на российские футбольные клубы

Международная федерация футбола наложила трансферный бан на два клуба Российской премьер-лиги, сообщается на сайте организации.

ЦСКА и «Химкам» запретили регистрировать новых игроков. Санкции вступили в силу с 14 и 15 ноября соответственно. Ограничение будет действовать три трансферных окна — до лета 2026 года.

Известно, что взыскание на ЦСКА наложено из-за трансфера Чидеры Эджуке. Армейцы не могут перевести последний транш за нигерийца нидерландскому «Херенвену» в размере 3 миллиона евро из-за санкций.

ЦСКА ранее просил закрыть остаток «Вест Хэм», который должен российскому клуб более 17 миллионов евро за трансфер полузащитника Николы Влашича, однако англичане отказались. При этом на «Вест Хэм» трансферный бан не наложили.