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Россия и Белоруссия отменили роуминг

Источник:
ТАСС
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Москва и Минск утвердили документ, который предусматривает отмену роуминга между двумя странами с 1 марта 2025 года.

Для этого будут введены так называемые межоператорские тарифы. После этого при путешествиях из Белоруссии в Россию и в обратном направлении стоимость услуг связи будет сопоставима с ценами в домашней сети.

В объеме такого тарифа будет не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц, при этом операторы могут улучшить минимальные условия.

В дальнейшем планируется отменить роуминг для всех стран Евразийского экономического союза, кроме России и Белоруссии в этот список входят Армения, Казахстан и Киргизия.

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Топ комментариев

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.