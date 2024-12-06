Россия и Белоруссия отменили роуминг

Москва и Минск утвердили документ, который предусматривает отмену роуминга между двумя странами с 1 марта 2025 года.

Для этого будут введены так называемые межоператорские тарифы. После этого при путешествиях из Белоруссии в Россию и в обратном направлении стоимость услуг связи будет сопоставима с ценами в домашней сети.

В объеме такого тарифа будет не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц, при этом операторы могут улучшить минимальные условия.

В дальнейшем планируется отменить роуминг для всех стран Евразийского экономического союза, кроме России и Белоруссии в этот список входят Армения, Казахстан и Киргизия.