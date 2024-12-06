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Путин согласился разместить «Орешник» в Белоруссии

Источник:
ТАСС
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Российский комплекс «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года, заявил президент Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным», — сказал российский лидер.

По словам Путина, это станет возможным во второй половине следующего года по мере наращивания серийного выпуска комплексов в России и по мере поступления этих систем на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Комплексы войдут в состав российской армии, однако определять для них цели на территории вероятного противника будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул президент РФ.

Президент Александр Лукашенко попросил разместить комплексы «Орешник» в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Такое решение может «успокоить» некоторых агрессивных политиков, отметил он.

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Политика #Россия #Оружие
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Топ комментариев

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.