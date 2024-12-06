Путин согласился разместить «Орешник» в Белоруссии

Российский комплекс «Орешник» может быть размещен на территории Белоруссии во второй половине 2025 года, заявил президент Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«Поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то считаю размещение таких комплексов как "Орешник" на территории Республики Беларусь возможным», — сказал российский лидер.

По словам Путина, это станет возможным во второй половине следующего года по мере наращивания серийного выпуска комплексов в России и по мере поступления этих систем на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Комплексы войдут в состав российской армии, однако определять для них цели на территории вероятного противника будет военно-политическое руководство Белоруссии, подчеркнул президент РФ.

Президент Александр Лукашенко попросил разместить комплексы «Орешник» в Белоруссии после заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске. Такое решение может «успокоить» некоторых агрессивных политиков, отметил он.