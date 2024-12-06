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Репетиторство заменят бесплатными услугами

Источник:
ТАСС
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Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В результате они будут сдавать ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

Сейчас родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми, напомнил Чернышенко.

«Мы планируем заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте представим», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что вопросу репетиторства посвящена деятельность отдельной рабочей группы по подготовке стратегии развития системы образования РФ до 2036 года с перспективой до 2040 года.

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Жизнь #Образование
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Топ комментариев

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.

Danilon

То ли ещё будет ! Это ещё сравнительно небольшое подорожание при таком-то спросе ... И все всё понимают.

Asd10

Если и таких как ты посчитать, то ваще до фига.