Репетиторство заменят бесплатными услугами

Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В результате они будут сдавать ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

Сейчас родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются сами учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми, напомнил Чернышенко.

«Мы планируем заменить бесплатными услугами, повышая качество образования учеников, для того чтобы они сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов. Это будет отражено в стратегии, которую мы вам в марте представим», — сказал вице-премьер.

Он уточнил, что вопросу репетиторства посвящена деятельность отдельной рабочей группы по подготовке стратегии развития системы образования РФ до 2036 года с перспективой до 2040 года.