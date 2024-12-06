Ростелеком обновил личный кабинет

Ростелеком завершил перевод личного кабинета абонентов на новую архитектуру, которая позволила повысить скорость и стабильность работы сервиса при растущих нагрузках, сообщает пресс-служба компании.

Для обновления архитектуры использовался российский продукт от VK Tech — сервис Tarantool. Эта платформа обеспечила хранение сессий и авторизацию пользователей, при этом миграция прошла незаметно для миллионов пользователей.

Основной целью перехода стало достижение независимости от зарубежных решений, которые больше не поддерживались их производителями. Обновление сервиса выполнили с использованием отечественного программного обеспечения.

Личным кабинетом Ростелекома пользуются миллионы клиентов, совершающих до 270 миллионов операций в месяц. Обновление архитектуры привело к увеличению числа операций на одного пользователя на 32%, а количество активных пользователей выросло почти на 10%.

Отмечается, что новая архитектура сделала сервис быстрее и стабильнее под высокими нагрузками, что особенно важно в условиях растущего интереса пользователей к дистанционным сервисам.