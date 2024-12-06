НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком обновил личный кабинет

Источник:
«Хабр»
170 0

Ростелеком завершил перевод личного кабинета абонентов на новую архитектуру, которая позволила повысить скорость и стабильность работы сервиса при растущих нагрузках, сообщает пресс-служба компании.

Для обновления архитектуры использовался российский продукт от VK Tech — сервис Tarantool. Эта платформа обеспечила хранение сессий и авторизацию пользователей, при этом миграция прошла незаметно для миллионов пользователей.

Основной целью перехода стало достижение независимости от зарубежных решений, которые больше не поддерживались их производителями. Обновление сервиса выполнили с использованием отечественного программного обеспечения.

Личным кабинетом Ростелекома пользуются миллионы клиентов, совершающих до 270 миллионов операций в месяц. Обновление архитектуры привело к увеличению числа операций на одного пользователя на 32%, а количество активных пользователей выросло почти на 10%.

Отмечается, что новая архитектура сделала сервис быстрее и стабильнее под высокими нагрузками, что особенно важно в условиях растущего интереса пользователей к дистанционным сервисам.

Еще по теме
«MiXX Вместе» для ребенка: развлечения, учеба и защита
«MiXX Вместе» для взрослого: скидки, гигабайты и контроль
Новогодние контейнеры появились в «Мире танков»
Состоялся гранд-финал «Кубка RED» по «Миру танков»
смотреть все
Новости #Интернет #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
MiXX Вместе
ТЕМА ДНЯ
«MiXX» для взрослого: скидки, гигабайты и контроль
Входящие в семейную подписку «MiXX Вместе» от Ростелекома сервисы направлены на безопасность, образование и развлечения. Разберем, что подписка дает родителям.
Протирка экрана телевизора
#Оборудование
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
 Джиттер
#Интернет
Джиттер: что такое и как влияет на качество интернета
Нестабильность интернет-соединения нередко связана с джиттером. Что это такое, почему возникает этот эффект и как его измерить?
 Семейная подписка «MiXX Вместе» Ростелекома
#Интернет
«MiXX» для ребенка: защита, учеба и развлечения
Семейная подписка «MiXX Вместе» от Ростелекома — настоящий конструктор из цифровых сервисов. Какие станут доступны детям и чем они полезны?
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
6 декабря
«MiXX» для ребенка: защита, учеба и развлечения
6 декабря
«MiXX» для взрослого: скидки, гигабайты и контроль
22 ноября
«Злые двойники»: чем опасны публичные Wi‑Fi
21 ноября
Зачем нужен режим Fastboot на смартфонах
 Смотреть все