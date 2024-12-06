Строительство «Нового Шерегеша» начнут в 2025 году

Строительство первой гостиницы туристического комплекса «Новый Шерегеш» начнется в 2025 году, сообщила корпорация «Туризм РФ».

Туристический комплекс «Новый Шерегеш» планируется построить в Таштагольском районе, у реки Карасу, с западной стороны от горнолыжного курорта «Шерегеш». Это будут три гостиницы категории «три звезды» и «четыре звезды» общим фондом 446 номеров.

Подготовку к строительству первой гостиницы – трехзвездочной, на 149 номеров – планируется начать в первом квартале 2025 года.

Согласно проекту, в состав гостиницы войдут два корпуса с собственной террасой. Между ними будет расположена площадь для концертов и фестивалей. Кроме того, предусмотрено создание спа-зоны с открытым бассейном, ночного клуба, ресторанного комплекса, бара с арт-пространством, сервисного центра с пунктом проката, школы инструкторов и магазина спортивной экипировки.

Также на территории комплекса также планируется построить канатную дорогу протяженностью 500 метров.