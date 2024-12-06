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Строительство «Нового Шерегеша» начнут в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Проект туристического комплекса «Новый Шерегеш»
Проект туристического комплекса «Новый Шерегеш»
Фото: © корпорация «Туризм.РФ»

Строительство первой гостиницы туристического комплекса «Новый Шерегеш» начнется в 2025 году, сообщила корпорация «Туризм РФ».

Туристический комплекс «Новый Шерегеш» планируется построить в Таштагольском районе, у реки Карасу, с западной стороны от горнолыжного курорта «Шерегеш». Это будут три гостиницы категории «три звезды» и «четыре звезды» общим фондом 446 номеров.

Подготовку к строительству первой гостиницы – трехзвездочной, на 149 номеров – планируется начать в первом квартале 2025 года.

Согласно проекту, в состав гостиницы войдут два корпуса с собственной террасой. Между ними будет расположена площадь для концертов и фестивалей. Кроме того, предусмотрено создание спа-зоны с открытым бассейном, ночного клуба, ресторанного комплекса, бара с арт-пространством, сервисного центра с пунктом проката, школы инструкторов и магазина спортивной экипировки.

Также на территории комплекса также планируется построить канатную дорогу протяженностью 500 метров.

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Жизнь #Туризм #Кузбасс
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Топ комментариев

GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.