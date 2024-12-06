Зарплаты российских курьеров превысили доходы IT-специалистов

Медианная заработная плата курьеров в ноябре выросла до 115,6 тысяч рублей в месяц. Это больше, чем у ряда IТ-специалистов. Например, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных в ноябре составила 114,2 тысячи рублей, следует из данных hh.ru и ПЭ

Доходы курьеров также превышают зарплаты врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысяч рублей), менеджеров по логистике (79,5 тысячи рублей), дизайнеров (70 тысяч рублей), бухгалтеров (62,3 тысячи рублей) и журналистов (50,4 тысячи рублей).

Такую тенденцию объясняют нехваткой работников служб доставки. С начала 2024 года количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36%, а число резюме сократилось на 9%.

Помимо повышения зарплаты, потенциальных сотрудников мотивируют гибким графиком с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусами, надбавками и дополнительными социальными гарантиями.

Сильнее всего в курьерах нуждается логистическая отрасль: компании разместили 44,5 тысячи вакансий, ретейлеры (21,6 тысячи), IT-компании (14,2 тысячи), поставщики услуг населению (11,4 тысячи) и бизнес (10,1 тысячи).

По данным курьерской службы для бизнеса Dalli, в России в настоящее время работают более 1 миллиона курьеров, дефицит оценивается в 200 тысяч. Максимальная нехватка доставщиков наблюдается в высокий сезон — с октября до декабря.