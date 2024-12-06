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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

СК РФ назвал число иностранных наемников в ВСУ

Источник:
ТАСС
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Более 800 иностранных наемников обвиняются в участии в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, более 600 из них объявлены в розыск, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Активизирована работа по привлечению к уголовной ответственности наемников, участвовавших в конфликте на стороне Украины. Уже в отношении 813 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, из них объявлены в розыск более 600 лиц. В суд направлено 80 уголовных дел в отношении иностранцев», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение недели будет завершено расследование уголовного дела в отношении британца Скотта Риса Андерсона, который участвовал в нападении на Курскую область.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.