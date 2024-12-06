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Wildberries протестирует выдачу заказов в газетных киосках

Источник:
Sibnet.ru
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Wildberries начинает тестирование выдачи заказов в газетных киосках, пилотный проект охватит 26 объектов в четырех регионах, сообщает пресс-служба компании.

«В рамках тестирования было выбрано 26 объектов в четырех регионах: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж и Тверь — в них станет доступна выдача заказов платформы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Киоски будут функционировать исключительно для выдачи заказов без возможности примерки. Срок хранения заказа в киоске составит три дня. При этом есть ограничение на размер товаров, а также максимальную стоимость — не более 10 тысяч рублей.

Срок доставки заказа в киоск будет зависеть от расположения логистического центра, откуда будет осуществляться отгрузка. Если заказанный товар не подойдет покупателю, оформить возврат можно на любом пункте выдачи заказов маркетплейса.

«В случае успеха пилотного проекта и его востребованности среди пользователей, Wildberries будет принимать решение о расширении таких окон выдачи заказов», — подчеркнул маркетплейс.

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GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты

mosquito__2010

чё то рано. нужно ещё миллиона 3 как минимум.

Qprovessional

То что дешевле, это да, но лучше по качеству мы все понимаем что это не так

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.