Wildberries протестирует выдачу заказов в газетных киосках

Wildberries начинает тестирование выдачи заказов в газетных киосках, пилотный проект охватит 26 объектов в четырех регионах, сообщает пресс-служба компании.

«В рамках тестирования было выбрано 26 объектов в четырех регионах: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж и Тверь — в них станет доступна выдача заказов платформы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Киоски будут функционировать исключительно для выдачи заказов без возможности примерки. Срок хранения заказа в киоске составит три дня. При этом есть ограничение на размер товаров, а также максимальную стоимость — не более 10 тысяч рублей.

Срок доставки заказа в киоск будет зависеть от расположения логистического центра, откуда будет осуществляться отгрузка. Если заказанный товар не подойдет покупателю, оформить возврат можно на любом пункте выдачи заказов маркетплейса.

«В случае успеха пилотного проекта и его востребованности среди пользователей, Wildberries будет принимать решение о расширении таких окон выдачи заказов», — подчеркнул маркетплейс.