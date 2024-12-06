Греф дал прогноз, когда начнется цикл снижения ключевой ставки

Цикл снижения ключевой ставки Банка России начнется не ранее второй половины 2025 года, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. На 2025 год наш прогноз — рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — цитирует ТАСС Грефа.

По его словам, Россия находится в достаточно длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

«Ключевая ставка выросла на 5% за год. И, возможно, это не предел. Текущая ситуация уникальна тем, что ставка находится на очень высоком уровне и в реальном выражении», — отметил Греф.