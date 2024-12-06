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Греф дал прогноз, когда начнется цикл снижения ключевой ставки

Источник:
ТАСС
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Цикл снижения ключевой ставки Банка России начнется не ранее второй половины 2025 года, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. На 2025 год наш прогноз — рост ВВП на уровне 1,3%. Инфляция перейдет к снижению, но сохранится на уровне 6-7%. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 2025 года», — цитирует ТАСС Грефа.

По его словам, Россия находится в достаточно длительном периоде ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

«Ключевая ставка выросла на 5% за год. И, возможно, это не предел. Текущая ситуация уникальна тем, что ставка находится на очень высоком уровне и в реальном выражении», — отметил Греф.

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