Стоимость изготовления гробов в России взлетела на 74% за два года, рытье могил подорожало на 30%, следует из данных Росстата.

В январе 2022 года средняя цена гроба по России составляла 4,4 тысячи рублей, в октябре 2024 года она достигла 7,7 тысячи рублей.

За 2022 год гробы подорожали на 48%, за 2023-й — еще на 12%, а за девять месяцев 2024-го — на 10%. В некоторых регионах рост цен был особенно значительным: на Сахалине — на 181%, в Омской области — на 162%.

На 30% выросла стоимость рытья могил — с 7,7 тысячи рублей в январе 2022 года до почти 10 тысяч рублей в октябре 2024 года.