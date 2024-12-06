Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала антикартельные проверки производителей сливочного масла в связи с обращениями граждан о росте цен на него, говорится в сообщении ведомства.

Внеплановые выездные проверки проходят в отношении семи компаний в Москве, Омске, Ижевске, Барнауле, Вологодской и Свердловской областях. Предприятия являются производителями молочной продукции, в том числе сливочного масла.

Служба проверяет соблюдение компаниями запрета на антиконкурентные соглашения, следствием которых может являться в том числе установление или поддержание цен.

Окончательные выводы ФАС сделает по итогам проверочных мероприятий и анализа всей полученной информации, добавили в ведомстве.