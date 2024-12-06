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Финансист спрогнозировала курс рубля в начале 2025 года

Источник:
«Известия»
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Курс рубля в начале 2025 года стабилизируется в пределах 102–105 за доллар, рассказала аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова.

В декабре и в начале 2025 года рубль может остаться под давлением, приводят «Известия» мнение эксперта.На это в том числе повлияет повышенная инфляция, проблемы с поступлением валютной выручки со стороны экспортеров, снижение мировых цен на нефть.

«В начале 2025 года курс рубля может стабилизироваться в пределах 102–105 за доллар США по мере насыщения возросшего спроса на иностранную валюту, адаптации банков к новым санкционным ограничениям и сокращения спроса на импортные товары после завершения праздничного сезона. В паре с юанем рубль, вероятно, будет колебаться вблизи 14», — отметила аналитик.

По ее словам, влияние ключевой ставки на рубль в текущих условиях снижено, так как российский рынок оторван от международных площадок, а механизм carry trade затруднен.

«Внутри экономики высокие реальные ставки поддерживают интерес к рублевым активам, в особенности депозитам и инструментам денежного рынка», — обратила внимание она.

При этом Попцова предположила, что частичное укрепление курса возможно при условии улучшения геополитической повестки, роста мировых цен на нефть и налаживания трансграничных платежей. «Однако в обозримой перспективе эти сценарии маловероятны», — заключила аналитик.

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