Россияне набрали рекордную сумму кредитов

Общий объем кредитов, выданных российскими банками, превысил 38 триллионов рублей, следует из данных Банка России.

При этом темпы выдачи кредитов гражданам резко сократились в последние месяцы на фоне активного повышения ключевой ставки. В последний раз — 25 октября — регулятор поднял ее с 19% до рекордного 21%.

В октябре объем ссуд населения вырос только на 170 миллиардов рублей, а в сентябре — на 189 миллиардов. До этого показатель увеличивался значительно быстрее, например, в августе — на 412 миллиардов. Всего с начала года общий размер задолженности россиян с учетом погашения ссуд вырос на 4 триллиона рублей.

Основные причины замедления темпов кредитования — это повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциального регулирования, пояснила «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

Но этого пока недостаточно для значительного замедления инфляции, считает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. По данным Росстата, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,5% после 0,36% в предыдущую неделю. При этом с начала года рост цен достиг 8,3%.

Проинфляционные риски по-прежнему сохраняются, отметила Землянова. По ее словам, к ним относятся, например, рост зарплат из-за ситуации на рынке труда и мягкая бюджетная политика. Регулятор может повысить ставку сразу до 23% годовых в декабре, ожидает эксперт.