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Назначен третий за год губернатор в Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна врио губернатора Курской области.

«Хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области. Но тем важнее реализация этих задач. Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — ответил Хинштейн.

Хинштейну 50 лет, он журналист и пиарщик. Был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» с 2003-го по 2016 год, а также с 2018-го по 2024 год. В 2016-2018 годах также был советником директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками нацгвардии РФ Виктора Золотова.

Действующий губернатор Курской области Алексей Смирнов попросился в отставку сам. Он был назначен на эту должность совсем недавно — в мае этого года, в сентябре победил на выборах. До него регион возглавлял Роман Старовойт, который в мае был назначен министром транспорта РФ.

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Политика #Россия
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GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты

snoo

И Сталинград еще вспомни, тоже, почти целый. Ох и манкурт же.

anubis77

Ты всё больше тут всех убеждаешь, что ты никаким военным и не был никогда

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.