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Лавров назвал условия мира на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулировать конфликт на Украине мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.

«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», — сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Лавров, отметив, что теперь придется принимать новые реалии, главная из которых — включение в состав России Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

Лавров отметил, что Россия не собирается мириться с тем, что украинское законодательство запрещает русские язык и культуру, российские СМИ и Украинскую православную церковь.

По словам главы российского МИД, позиция России четкая: у нее «на пороге» не должно быть никакого НАТО. Он также напомнил о восстановлении прав русских.

Лавров подчеркнул, о цели специальной военной операции сказал президент России Владимир Путин. «Это справедливо и полностью соответствует Уставу ООН. Прежде всего, языковым и религиозным правам, правам национальных меньшинств. Это полностью соответствует и принципам ОБСЕ», — обратил внимание министр.

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Политика #Мир
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