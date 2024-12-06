Xiaomi выпустила мини-стиралку для носков

Xiaomi выпустила компактную стиральную машину для носков, которая вмещает до 1 килограмма белья и управляется голосом.

Mijia Mini Washing Machine поддерживает 20 программ. Машина сама определяет точный вес одежды и может автоматически дозировать количество стирального порошка. Стоимость новинки — 275 долларов.

Среди режимов — стерилизация паром, отдельный режим для удаления пятен крови, выделенный режим стирки нижнего белья, быстрая стирка и сушка за 45 минут, быстрая стирка за 15 минут.

Стиральная машина поддерживает управление голосом или через мобильное приложение Mijia, прошивка обновляется по воздуху. Высота Mijia Mini Washing Machine составляет всего 45 сантиметров.