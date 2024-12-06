НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Xiaomi выпустила мини-стиралку для носков

Источник:
ITHome
259 0
Фото: © Xiaomi

Xiaomi выпустила компактную стиральную машину для носков, которая вмещает до 1 килограмма белья и управляется голосом.

Mijia Mini Washing Machine поддерживает 20 программ. Машина сама определяет точный вес одежды и может автоматически дозировать количество стирального порошка. Стоимость новинки — 275 долларов.

Среди режимов — стерилизация паром, отдельный режим для удаления пятен крови, выделенный режим стирки нижнего белья, быстрая стирка и сушка за 45 минут, быстрая стирка за 15 минут.

Стиральная машина поддерживает управление голосом или через мобильное приложение Mijia, прошивка обновляется по воздуху. Высота Mijia Mini Washing Machine составляет всего 45 сантиметров.

Еще по теме
Xiaomi выпустит собственный процессор для смартфонов
Xiaomi представила доступный аналог iPad
Xiaomi запретила перепрошивку своих китайских смартфонов
Xiaomi выпустит бескнопочный смартфон
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
13796
0
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
22203
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
33396
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
32403
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
44440
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
12233
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
43382
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
41539
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1983309
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
66671
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Байден помиловал своего сына Хантера
Основатель ЧВК Blackwater предложил Белому дому сдать Украину
Президент Южной Кореи объявил военное положение
Зеленский послал Россию на три буквы
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты

snoo

И Сталинград еще вспомни, тоже, почти целый. Ох и манкурт же.

anubis77

Ты всё больше тут всех убеждаешь, что ты никаким военным и не был никогда

DADMAL

Она ему зачем ? О дурдом это поноптикум какойто.