Лавров раскрыл свое отношение к Трампу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что считает избранного президента США Дональда Трампа сильным человеком, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

При этом он подчеркнул, что при всей дружелюбности Москва не видит Дональда Трампа пророссийским политиком, так как он уже реализовывал антироссийские решения на посту главы государства.

«Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Дональда Трампа, было очень большим»,— напомнил Лавров в ходе беседы.

По его словам, говорить о будущих отношениях между Москвой и Вашингтоном до вступления Трампа в должность бессмысленно, в настоящее время «мяч» на стороне Соединенных Штатов.