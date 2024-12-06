Изменится порядок формирования больничных листов

Минздрав России с 1 сентября 2025 года намерен ввести новый порядок формирования больничных листов, предусмотрев ограничение для часто болеющих лиц. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно предложенным правилам, будет учитываться число выданных заявителю листков нетрудоспособности. Это необходимо для выявления причин состояния обратившегося в медучреждение и принятия мер по улучшению оказания помощи.

После вступления изменения в силу появится ограничение для граждан, которых за полгода уже признавали нетрудоспособными четыре раза и более. Таким лицам больничный будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии.

Также во время расчета числа ранее выданных больничных перестанут учитывать бюллетени, оформленные в случае ухода за больным родственником, реабилитации или получения медпомощи при серьезных заболеваниях.

По действующим нормам, врач самостоятельно составляет листки нетрудоспособности сроком до 15 дней включительно. Дальнейшее продление больничного возможно только по заключению врачебной комиссии.