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Изменится порядок формирования больничных листов

Источник:
Sibnet.ru
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Минздрав России с 1 сентября 2025 года намерен ввести новый порядок формирования больничных листов, предусмотрев ограничение для часто болеющих лиц. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно предложенным правилам, будет учитываться число выданных заявителю листков нетрудоспособности. Это необходимо для выявления причин состояния обратившегося в медучреждение и принятия мер по улучшению оказания помощи.

После вступления изменения в силу появится ограничение для граждан, которых за полгода уже признавали нетрудоспособными четыре раза и более. Таким лицам больничный будут выдавать на срок до трех календарных дней, после чего потребуется решение врачебной комиссии.

Также во время расчета числа ранее выданных больничных перестанут учитывать бюллетени, оформленные в случае ухода за больным родственником, реабилитации или получения медпомощи при серьезных заболеваниях.

По действующим нормам, врач самостоятельно составляет листки нетрудоспособности сроком до 15 дней включительно. Дальнейшее продление больничного возможно только по заключению врачебной комиссии.

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Жизнь #Здоровье #Законы
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scorpion2777

1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит4....

snoo

И Сталинград еще вспомни, тоже, почти целый. Ох и манкурт же.

anubis77

Ты всё больше тут всех убеждаешь, что ты никаким военным и не был никогда

GammiPluh

Во первых есть видео, во вторых про опыт свой не смеши народ, мы уже давно знаем кто ты