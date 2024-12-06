Петров сыграл близнецов комедии «Василий»

Александр Петров в роли братьев-близнецов появится на больших экранах в фильме «Василий» в январе 2025 года.

В центре сюжета скромный учитель ОБЖ из глубинки России Василий. У него есть брат-близнец Коля, который живет в Мексике, и его главный герой не видел с детства.

Василий отправляется в гости к брату, но Коля в чужой стране успел кинуть мексиканских бандитов на деньги. Василий попадает в разборки, ему приходится спасаться то от местных бандитов, то от ревнивой мексиканской красавицы Бониты.

Съемки комедии проходили в России и Мексике, а кроме Петрова в фильме снялись Барбара Де Рехиль, Гильермо Кинтанилья, Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков, Ян Цапник.

Премьера комедии «Василий» состоится на больших экранах 23 января 2025 года.