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Тутберидзе сравнили со злодейкой Круэллой

Источник:
ТАСС
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Российский тренер Этери Тутберидзе рядом с плачущей Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине была похожа на персонажа из мультфильма «101 далматинец» Круэллу, заявил на совете учредителей WADA глава рабочей группы по обновлению антидопингового кодекса Ричард Янг.

«Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль», — сказал Янг.

Янг упомянул Тутберидзе в ходе обсуждения поправок, касающихся защиты несовершеннолетних спортсменов. Российского тренера критиковали за «холодное» отношение к Валиевой после проваленного проката.

Янг также заявил во время своего выступления, что можно варьировать наказание в диапазоне от двух до четырех лет отстранения спортсмена в случае, если он употребил запрещенный препарат ненамеренно, но не смог доказать его происхождение.

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