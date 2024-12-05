«ВКонтакте» выпустила масштабное обновление

«ВКонтакте» представила масштабное обновление, в рамках которого запущен редизайн ленты, редактора постов и других инструментов работы с контентом, говорится в официальном блоге соцсети.

Изменения призваны улучшить визуальное восприятие, помочь пользователям легче находить интересных авторов и создавать новые возможности для создателей контента, говорится в сообщении.

Директор по продуктам «ВКонтакте» Евгений Васильев отметил, что новый дизайн ленты создан на основе результатов масштабных исследований. Они показали, что аудитории нужен быстрый доступ к медиаконтенту, без сложной навигации и тяжелых интерфейсов.

Пользователи получили возможность добавлять визуальные форматы к текстовым постам, чтобы выделить и дополнительно раскрыть их тему. Для создания атмосферного контента можно будет прикреплять музыкальные треки к снимку или к карусели фото.

Новый экран создания постов поможет выбрать формат контента и сделать его оформление в новой ленте привлекательным и вовлекающим. Акцент сделан на погружении в контент, минималистичный интерфейс и простую навигацию.

«Благодаря длительному тестированию мы тщательно проанализировали реакцию пользователей, обратную связь авторов — и создали дизайн с учетом трансформации соцсетей в мультимедийные платформы», — подчеркнул Васильев.