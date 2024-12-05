Иностранные бренды вновь идут в Россию

Международные компании планируют зайти на российский рынок розничной торговли, сейчас об этом желании заявили 13 брендов, сообщила старший директор компании CORE.XP Марина Малахатько.

«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров. Примечательно, что семь из 13 планирующих выход в Россию брендов — представители европейских стран», — цитирует Малахатько ТАСС.

За первые шесть месяцев 2024 года российский рынок пополнился более чем 3,3 тысячами новых брендов продуктов питания и товаров повседневного потребления, однако это число оказалось на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Большинство компаний соблюдают конфиденциальность в процессе согласования сделок, что затрудняет прогнозирование выхода новых игроков на рынок. Тем не менее, интерес к российскому рынку остается высоким, и ожидается дальнейшее увеличение числа международных брендов в ближайшие годы.

Также, по словам Малахатько, «заинтересованность к (российскому) рынку проявляют небольшие семейные бренды».