Искусственный интеллект (ИИ) научился воспроизводить личность человека всего после двухчасового интервью, говорится в работе, опубликованной в Cornell University.

Основой новой технологии стал ChatGPT-4o. В ходе эксперимента чат-бот проводил опросы людей по специально разработанной методике и анализировал их анкеты.

Затем ИИ выступал в роли четырех экспертов – психолога, экономиста, политолога и демографа. Сама система задавала вопросы, а ответ генерировался из информации, собранной от людей до этого.

В результате совпадение ответов реального человека и его ИИ-двойника составило 85%. Точность предсказаний в тесте на личность составила 80%, а в экономических играх – 66%.

Для обеспечения надежности данных социологи опрашивали участников дважды с интервалом в две недели, что позволило учесть возможные колебания в их ответах. При этом ИИ не имел доступа к результатам первого анкетирования, что исключало возможность простого запоминания ответов.

Ученые полагают, что использование ИИ для изучения социальных процессов откроет новые возможности для более масштабных исследований и освободит человека от решения бытовых задач. По сути, цифровой клон человека сможет принимать решения, опираясь на личность живого человека.



