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ИИ «обрел» человеческую личность

Источник:
Cornell University
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Искусственный интеллект (ИИ) научился воспроизводить личность человека всего после двухчасового интервью, говорится в работе, опубликованной в Cornell University.

Основой новой технологии стал ChatGPT-4o. В ходе эксперимента чат-бот проводил опросы людей по специально разработанной методике и анализировал их анкеты.

Затем ИИ выступал в роли четырех экспертов – психолога, экономиста, политолога и демографа. Сама система задавала вопросы, а ответ генерировался из информации, собранной от людей до этого.

В результате совпадение ответов реального человека и его ИИ-двойника составило 85%. Точность предсказаний в тесте на личность составила 80%, а в экономических играх – 66%.

Для обеспечения надежности данных социологи опрашивали участников дважды с интервалом в две недели, что позволило учесть возможные колебания в их ответах. При этом ИИ не имел доступа к результатам первого анкетирования, что исключало возможность простого запоминания ответов.

Ученые полагают, что использование ИИ для изучения социальных процессов откроет новые возможности для более масштабных исследований и освободит человека от решения бытовых задач. По сути, цифровой клон человека сможет принимать решения, опираясь на личность живого человека.


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scorpion2777

1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит4....

snoo

И Сталинград еще вспомни, тоже, почти целый. Ох и манкурт же.

mosquito__2010

форменная узурпация власти со стороны президента которому грозит импичмент.оплот демократического запада...

anubis77

Ты всё больше тут всех убеждаешь, что ты никаким военным и не был никогда