Владелец «проклятого» портрета пожаловался на странности

Хозяин «проклятого» портрета девочки в Британии стал жаловаться на странности. Все предыдущие владельцы картины быстро избавлялись от нее.

Полотно неизвестного автора осенью 2023 года приобрел 45-летний Джеймс Кислингбери, управляющий туристической достопримечательностью The London Bridge Experience, пишет Daily Star. Он повесил его в приемной, после чего стал регулярно сталкиваться с чем-то «сверхъестественным».

Мужчина утверждает, что его нередко окружают странные тени, а работники слышат шаги, чувствуют прикосновение рук. Один из подчиненных рассказал, что видел тень ребенка, играющего в прятки.

«Проклятый» портрет девочки Фото: © The London Bridge Experience

Кислингбери рассказал журналистам, что сразу после покупки на картину безостановочно лаяла его собака. Когда он возвращался с покупкой домой, у него сломалась машина. А через некоторое время мужчина вывихнул плечо.

Известно, что все три предыдущих владельца избавились от картины, которая изображает мрачную девочку. В частности, купившая полотно в благотворительном магазине Зои Эллиотт-Браун призналась, что ее стала преследовать «черная фигура». После этого она сразу продала картину.