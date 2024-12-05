Российские военные получат боевой фильтр для воды

Концерн «Калашников» создал портативный индивидуальный фильтр на основе трековых мембран для очистки воды от любых примесей, бактерий и тяжелых металлов.

Компактное устройство делает приемлемой для питья воду практически любой степени загрязненности, сообщает пресс-служба концерна. Уже в ближайшее время он может стать частью боевой экипировки военнослужащего.

В результате российские военные смогут пить непосредственно из любого ближайшего источника влаги при простом погружении устройства в воду. Фильтры имеют большой срок службы при простой регулярной регенерации — их ресурс составляет около 20 тысяч литров.

Фильтр очищает воду от холерных вибрионов, кишечной палочки, сальмонеллы и других болезнетворных бактерий, пестицидов, тяжелых металлов, нефтепродуктов, хлора. Он удаляет неприятные запахи и привкусы, при этом сохраняет все полезные микроэлементы.