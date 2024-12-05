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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские военные получат боевой фильтр для воды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба концерна «Калашников»

Концерн «Калашников» создал портативный индивидуальный фильтр на основе трековых мембран для очистки воды от любых примесей, бактерий и тяжелых металлов.

Компактное устройство делает приемлемой для питья воду практически любой степени загрязненности, сообщает пресс-служба концерна. Уже в ближайшее время он может стать частью боевой экипировки военнослужащего.

В результате российские военные смогут пить непосредственно из любого ближайшего источника влаги при простом погружении устройства в воду. Фильтры имеют большой срок службы при простой регулярной регенерации — их ресурс составляет около 20 тысяч литров.

Фильтр очищает воду от холерных вибрионов, кишечной палочки, сальмонеллы и других болезнетворных бактерий, пестицидов, тяжелых металлов, нефтепродуктов, хлора. Он удаляет неприятные запахи и привкусы, при этом сохраняет все полезные микроэлементы.

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Топ комментариев

scorpion2777

1. Ли Сын Ман (1948-1960) – свергнут2. Юн Бо Сон (1960-1962) – свергнут3. Пак Чонхи (1962-1979) – убит4....

snoo

И Сталинград еще вспомни, тоже, почти целый. Ох и манкурт же.

mosquito__2010

форменная узурпация власти со стороны президента которому грозит импичмент.оплот демократического запада...

anubis77

Ты всё больше тут всех убеждаешь, что ты никаким военным и не был никогда