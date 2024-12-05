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Создана «вечная» атомная батарейка

Источник:
Interesting Engineering
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Британские ученые разработали перспективную атомную батарейку на углероде-14, которая может работать примерно 5700 лет.

В процессе радиоактивного распада углерода-14 образуются электроны и позитроны. Электроны улавливаются полупроводниковыми переходами, примыкающими к границе зоны рядом с радиоактивным материалом, через них начинает течь электрический ток.

Подобные элементы питания выдают микроватты мощности, однако спрос на такие устройства есть — например, они могут питать имплантаты в человеческом теле, а также необслуживаемую электронику, включая микрозонды в космосе.

Чтобы сделать такую батарейку безопасной при установке в тело человека, исследователи напылили вокруг изотопа алмазную оболочку. Она не только очень твердая, но и химически нейтральная.

При этом человека мягкое излучение изотопа 14C является полностью безопасным, поскольку этот элемент — второй в организме после калия-40 источник остаточного излучения.

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