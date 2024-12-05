S.T.A.L.K.E.R. 2 получил третий патч

Разработчики из GSC Game World объявили о выходе третьего патча для игры S.T.A.L.K.E.R. 2, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте проекта.

Обновление уже доступно в Steam, GOG и Epic Games Store. В третьем патче основное внимание уделили ошибкам, которые приводили к вылетам из игры, а также исправлению сюжетных и побочных миссий.

В частности, улучшения получили восемь основных и второстепенных задач, которых игроки фиксировали многочисленные ошибки, приводившие к невозможности дальнейшего прохождения.

Также исправлена ошибка, приводившая к исчезновению сохранений после жесткой перегрузки ПК. Дополнительно были отключены опции сглаживания и ускорения мыши, повышены стандартные параметры чувствительности мыши для камеры и при прицеливании.

В будущих обновлениях разработчики планируют исправить заявленную на релизе систему A-Life 2.0, которая из-за багов в настоящее время практически не функционирует.