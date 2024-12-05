Госдума предложила выплатить россиянам «новогодний бонус»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить разовую выплату «Новогодний семейный бюджет».

Парламентарий предлагает выплатить за счет неизрасходованных средств федерального бюджета по 10 тысяч рублей семьям с детьми с доходами ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и пенсионерам, пишет РИА Новости.

Чернышов напомнил, в конце года в бюджет возвращаются значительные объемы неиспользованных средств, к примеру, по итогам 2023 года было возвращено 603,5 миллиарда рублей.

Дополнительная поддержка поможет гражданам справиться с подготовкой к празднику и покупкой подарков и станет проявлением заботы государства о тех россиянах, кто особенно нуждается в поддержке, подчеркнул вице-спикер Госдумы.