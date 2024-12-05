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Раскрыт секрет рациона первых обитателей Америки

Источник:
Livescience
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Древние обитатели Северной Америки, жившие в регионе около 13 тысяч лет назад, в основном питались мясом мамонтов, выяснили ученые.

Исследование радионуклидов в костях 18-месячного мальчика, найденного на территории современной Монтаны, показало, что до 40% рациона его матери составляло мясо этих гигантских животных.

Изотопный профиль останков мальчика показал, что мамонты, а также в меньшей степени лоси и бизоны составляли основную часть рациона семьи, в то время как мелкие животные практически не играли роли в их питании.

Кочевавшие по обширным равнинам мамонты являлись идеальной добычей — огромное количество жира и белка обеспечивали выживание древних людей даже в самых суровых условиях.

Ученые предполагают, что массовая охота на мамонтов могла привести к их исчезновению, особенно в условиях меняющегося климата. Скорее всего, охотники добывали огромных животных с помощью копий и пик.

Люди культуры Кловис обитали в Северной Америке примерно 13 тысяч лет назад, они заселили территории вскоре после окончания последнего ледникового периода. Они считаются первыми людьми на континенте.

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